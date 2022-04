Agnelli torna sulla Superlega: «Anche Ceferin prima o poi capirà»

Agnelli: «La Superlega di fatto esiste già. Ceferin? Dialoghi interrotti». Le dichiarazioni del presidente della Juve

Agnelli è intervenuto ad un evento organizzato da Il Foglio a San Siro a Milano.

Le dichiarazioni del presidente della Juve.

MESSAGGIO ALL’UEFA – «Abbiamo uefa che funge da regolatore, sia come legislatore e giudice, da operatore commerciale monopolista e funge da game keeper per le competizione.. non è una governance moderna, è punto saliente del ricorso presso la corte giustizia europea che va a toccare principio fondamentale di unione europea, cioè libera concorrenza in libero mercato. il fatto che ci sia bisogno di determinate funzioni è evidente, ma non possono essere accentrate in unico europeo. con calma e serenità attenderemo il giudizio e della corte di giustizia europeo»

CEFERIN – «Dialoghi interrotti, ma quello che è stato il rapporto e l’affinità su tutta una serie di temi, dal mio punto di vista, rimanga. lui è interpretato questo come un attacco personale, ma non lo è. sono sicuro che il tempo sarà galantuomo»

