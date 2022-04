Agnelli su San Siro: «Ormai è antifunzionale»

Andrea Agnelli, presidente della Juventus, ha bocciato lo stadio di San Siro definendolo antifunzionale: le sue parole

Andrea Agnelli, presidente della Juventus, è intervenuto all’evento “Il Foglio a San Siro” dichiarando:

«San Siro? Lo dissi già qui qualche anno fa e fui abbastanza criticato ma sono abituato. Secondo me San Siro ha fatto il suo tempo, si è sacrificato uno stadio come Wembley. Sono stato sia nel vecchio Wembley per Sampdoria-Barcellona in finale di Coppa dei Campioni che al nuovo Wembley, non c’è paragone. Uno stadio come questo è antifunzionale per qualsiasi attività si faccia nel calcio».