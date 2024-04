Adli a Milan TV: «Siamo in un buon momento e dobbiamo sfruttarlo. C’è una differenza con l’inizio della stagione»

Yacine Adli, centrocampista del Milan, ha parlato a Milan TV prima della partita contro il Lecce di Serie A 2023/24. Le parole

STRISCIA DI VITTORIE – «Sappiamo che siamo in un buon momento. Dobbiamo sfruttarlo al meglio. Oggi sarà una partita difficile come tutte. Credo che il Lecce con il nuovo allenatore sta facendo benissimo ma siamo pronti per affrontare la partita».

COME STA LA SQUADRA – «Stiamo benissimo: a differenza con l’inizio stagione è che abbiamo recuperato tutti i giocatori, oggi siamo in 25 pronti a giocare. Cambia tanto».

ANDATA – «Penso che è sempre diverso giocare a San Siro. Non sappiamo che atteggiamento prenderanno, noi dobbiamo subito interpretare e indirizzare subito la partita dove vogliamo».