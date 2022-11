Adli lascia il Milan? Non solo la Samp, estimatori in Francia e Germania per il trequartista che non trova spazio con Pioli

Come riporta Tuttosport saranno settimane di riflessione in casa Milan per il futuro di Yacine Adli. Si era vociferato della Sampdoria, ma Adli ha estimatori in Ligue1 e anche in Bundesliga. Maldini e Massara ne parleranno nei prossimi giorni con l’agente di Adli, Moussa Sissoko che è anche quello di Bennacer con cui si sta trattando il rinnovo.