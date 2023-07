Non solo acquisti ma anche cessioni per il Milan. Tra queste potrebbe esserci quella di Adli che piace alla Salernitana

Tra i giocatori sul piede di partenza in questo mercato estivo del Milan c’è Adli. L’ex Bordeaux vuole convincere Pioli per restare in rossonero.

Secondo però quanto riportato da Calciomercato.com ci sono poche chances. Il suo futuro tuttavia potrebbe essere ancora in Italia, lo cerca la Salernitana.