Adli, in corso le visite con l’Al-Shabab: a seguire visite e firma!

Adli all’Al-Shabab si stanno ultimando gli ultimi passaggi formali: poi il Milan potrà annunciare la sua cessione

Si chiude l’avventura di Yacine Adli al Milan. Il trequartista francese, che ha deciso di lasciare i rossoneri per approdare nel campionato saudita, sta in questi istanti svolgendo le visite mediche in Arabia Saudita per formalizzare il suo passaggio all’Al-Shabab. L’operazione, già definita tra le due società sulla base di 7 milioni di euro, è ormai in dirittura d’arrivo e si concretizzerà nelle prossime ore con la firma sul contratto che legherà il giocatore al suo nuovo club.

L’addio di Adli, un trequartista con una visione di gioco raffinata e un tocco di palla sopraffino, non è stato un fulmine a ciel sereno. Il calciatore, infatti, aveva faticato a trovare spazio nella rosa del Milan e la sua cessione è stata una decisione presa di comune accordo per permettergli di rilanciare la propria carriera in un contesto diverso. La Saudi Pro League, che sta attirando sempre più talenti dal calcio europeo, rappresenta per lui una nuova sfida e un’opportunità di mettersi in mostra in un campionato in forte crescita.

Per il Milan, la cessione del calciatore francese rappresenta una mossa strategica per alleggerire il monte ingaggi e fare cassa. Il club di Via Aldo Rossi, infatti, sta lavorando per rendere la propria rosa più snella ed efficiente. La partenza di Adli permetterà al Diavolo di avere maggiori risorse economiche per eventuali acquisti futuri, e di alleggerire il reparto centrale, che può contare già su molti giocatori di qualità.

Le visite mediche in corso sono l’ultimo passo formale prima che l’operazione possa dirsi conclusa. A seguire, ci sarà la firma sul contratto e l’ufficialità del trasferimento. Per il popolo rossonero si chiude un capitolo, con la speranza che questa cessione possa portare a nuovi investimenti e a un rafforzamento ulteriore della squadra per la prossima stagione.