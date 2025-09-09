Adli, fatta per il passaggio all’Al-Shabab: tutti i dettagli della trattativa

Adli lascia il Milan, l’accordo è stato trovato! Si attende solo l’ufficialità, svelati i dettagli

È ufficiale: Yacine Adli lascia il Milan per trasferirsi all’Al-Shabab. L’operazione, che si è conclusa nelle ultimissime ore, segna la fine del percorso del centrocampista francese con la maglia rossonera. La notizia, confermata dall’esperto di calciomercato Matteo Moretto, rivela che l’accordo tra il club arabo e il Diavolo è stato raggiunto sulla base di un’intesa economica complessiva di 7 milioni di euro, comprensivi di una parte fissa e di bonus legati a specifici obiettivi sportivi.

Il talentuoso trequartista, che si è distinto in passato per la sua visione di gioco e la sua abilità nel servire assist, ha già un volo prenotato per Riad, dove completerà le formalità del trasferimento e si unirà ai suoi nuovi compagni. Il trasferimento di Adli in Arabia Saudita rappresenta una svolta significativa nella sua carriera, offrendogli la possibilità di mettersi alla prova in un campionato in forte crescita e di diventare uno dei volti noti della Saudi Pro League.

Per il Milan, la cessione del calciatore francese rappresenta una mossa strategica per alleggerire il monte ingaggi e fare cassa. Il club di Via Aldo Rossi, infatti, sta lavorando per rendere la propria rosa più snella ed efficiente. Nonostante le sue qualità, Adli ha faticato a trovare continuità e a imporsi in un centrocampo di grande livello, e per questo motivo il suo addio è stato visto come una decisione presa con il benestare di entrambe le parti, permettendo al giocatore di trovare nuovi stimoli e alla società di capitalizzare su un asset importante.

L’operazione dimostra ancora una volta l’interesse crescente dei club arabi verso i calciatori europei. L’Al-Shabab si assicura un giocatore dal grande potenziale, pronto a diventare un elemento di spicco del suo progetto tecnico. Per il popolo rossonero si chiude un capitolo, con la speranza che questa cessione possa portare a nuovi investimenti e a un rafforzamento ulteriore della squadra per la prossima stagione.