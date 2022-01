Adani snobba il Milan: «L’Inter non ha antagoniste»

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Dalle colonne del Corriere della Sera, Lele Adani ha detto la sua sulla corsa allo scudetto, indicando le favorite. Queste le sue parole:

CORSA SCUDETTO – «Se l’Inter è quella degli ultimi due mesi, non ha antagoniste. Ma ho grande rispetto per l’Atalanta, che ha dimostrato di produrre tantissimo anche nelle giornate in cui ha perso punti. Per attitudine, la squadra di Gasperini è pericolosa, sempre. E poi devo dire che anche il calcio del Napoli lo tengo lì, ben monitorato».