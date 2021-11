Adani: «Italia con poco entusiasmo, Tonali condizionato dal giallo»

Daniele Adani ha commentato la prestazione dell’Italia nel match contro l’Italia del Nord. Il suo giudizio anche su Tonali

Intervenuto in collegamento negli studi Rai, Daniele Adani ha commentato il pareggio degli Azzurri nel match contro l’Irlanda del Nord. Le sue dichiarazioni.

ITALIA – «Le partite si decidono in area di rigore, cerchiamo di creare presupposti che non vengono mantenute, pochi tiri e sterili. Poco entusiasmo e entriamo nella frustrazione e nell’ansia. A lungo andare perdiamo lucidità ci allunghiamo e subiamo le ripartenze. Quasto non è solo il risultato di oggi ma da settembre in poi. Tonali? Ha preso un cartellino subito che lo ha condizionato».