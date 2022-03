Adani sicuro: «Milan, questa è la medicina di cui ha bisogno Pioli». Le dichiarazioni del noto opinionista

Lele Adani su La Gazzetta dello Sport parla di scudetto e di Milan.

MILAN – «Come l’Inter, è meno brillante di prima. Ma attenzione: tornerà Ibra, che è la medicina di cui Pioli ha bisogno. Se Ibrahimovic riuscirà a ripetere quello che ha fatto nel 2020, quando arrivò e diede un’identità a un Milan confuso, allora occhio ai rossoneri: anche oggi Zlatan può rigenerare tutta la squadra».

JUVE IN CORSA – «Come ho sempre detto dall’arrivo di Vlahovic, la Juve per forza e profondità della rosa non può , ma deve puntare allo scudetto».