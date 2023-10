Adani critica Inzaghi: «Dovrebbe imparare dal Milan»

Ospite di Domenica Sportiva, Lele Adani analizza il pareggio tra Inter e Bologna, focalizzandosi sulle scelte operate da Inzaghi. Il suo paragone vola al Milan di Pioli.

«L’allenatore deve avere la lucidità nel scegliere prima e nel saper cambiare in partita; Simone Inzaghi è un allenatore conservatore, nella sua comfort zone non sbaglia ma la partita molte volte necessita di qualche cambiamento, di un po’ più di creatività. Sul 2-2 ha cambiato ruolo su ruolo, questo non fa cambiare lo spartito tecnico-tattico. Lui si fida molto dei giocatori, ha una rosa lunga, ma ogni tanto un po’ di creatività in più serve. Prendiamo il Milan dove Stefano Pioli sullo 0-0 toglie Yacine Adli per Olivier Giroud e nell’azione del gol erano in quattro in area di rigore»