Adani boccia il Milan di Allegri: «Niente gioco e punte improvvisate». Poi la stoccata sul futuro

Adani e il naufragio rossonero: dopo otto mesi di lavoro da parte di Massimiliano Allegri manca la connessione. Le dichiarazioni

Dagli studi della Nuova DS su Rai 2, Lele Adani ha analizzato con la consueta schiettezza la crisi del Milan, reduce dal pesante 0-3 interno contro l’Udinese.

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L’opinionista ha ammesso di aver rivisto drasticamente il suo giudizio iniziale: se a inizio stagione il progetto di Massimiliano Allegri sembrava solido e compatto, oggi Adani vede una squadra «disunita» e priva di un’identità offensiva chiara, nonostante gli otto mesi di lavoro a Milanello.

PAROLE – «Devo ammettere di essere sorpreso e anche probabilmente di aver sbagliato all’inizio. Ma lo dico a stagione in corso. Io all’inizio credevo in questo progetto, credevo in un nuovo modo di esprimersi di Allegri dopo un anno fermo e dopo insuccessi negli ultimi anni, diversi anni. Credevo in una ripartenza nuova, ho visto diverse partite ottime, penso a quella di Udine a inizio anno, col Bologna. Ho visto delle vittorie ottenute un po’ alla Allegri, però ho visto una continuità e una compattezza di squadra. Ho visto un gruppo che ha sempre creduto nel lavoro. I bilanci si fanno alla fine e ammetto che ci sono tanti punti che mi dovevano far vedere qualcosa di diverso, dove dovevo trovare un po’ più di sicurezza. Sembra che gli attaccanti siano improvvisati nel modo in cui giocano a calcio ogni volta. Ora verranno fuori le ca***ate del 4-3-3, ma le ultime sconfitte le ha fatte col 3-5-2. Se penso ai moduli con la Lazio ha cambiato 3-4 moduli nel corso della partita, ieri l’unico tiro è stato di Saelemaekers. Contro il Napoli le punte in campo sono state 5, una partita completamente consegnata all’avversaria che oggi ha allungato di un punto. Il Milan sembra non avere connessione, non ha compattezza, attacca male e difende a volte peggio. E mi risulta strano dopo 8/9 mesi di lavoro. E devo rivedere le previsioni che avevo fatte rivolte al bene. Ad Allegri verrà data fiducia per un altro mandato, però onestamente vedo poca costruzione per il futuro con alcuni punti decisamente negativi non partendo dalla difesa, ma dall’attacco. Il Milan quando scende in campo deve farlo per vincere. Però il Milan non ha vinto la Supercoppa, è uscita dalla Coppa Italia contro la Lazio e in un momenti di ripresa è uscito totalmente (dato che non aveva le coppe doveva essere l’obiettivo anche di fame) dalla lotta scudetto».