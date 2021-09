Adani duro: «Speravo che Allegri in due anni si fosse aggiornato»

Daniele Adani, alla Bobo TV su Twitch, ha rilasciato queste dichiarazioni su Massimiliano Allegri e la Juve

«Sarri e Pirlo – che erano scelte giuste – almeno ci hanno provato, anche se non ce l’hanno fatta. Allegri non può solo dire di avere una squadra giovane quando sei la settima squadra più vecchia. La Juve è la squadra con più valore. Nessuno in due anni che non allena non studia e non si prepara. Io speravo che Allegri, in questi due anni che non è stato protagonista, lo avesse fatto. Se non hai il gioco, l’identità, a cosa ti affidi quando le cose non vanno bene?».