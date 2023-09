Adani: «Il Milan va celebrato, vi spiego il perché!». Le parole dell’ex difensore, tra mercato ed evoluzione sul campo

Intervenuto alla BoboTv, l’ex calciatore Daniele Adani ha parlato del Milan e ha esaltato le caratteristiche di questa squadra. Ecco le dichiarazioni:

LE PAROLE – Il Milan va celebrato. Il Milan, comunque, ha fatto un lavoro straordinario già adesso. Il Milan per me è vincente già adesso, vincente nelle scelte e nel progetto. Non dimentichiamo quello che è successo due mesi e mezzo fa, tutto è ripartito velocemente. Per me il Milan è già vincente e straordinario.