Accardi su Zaniolo: «Il Milan non penso possa rilanciare». Le parole dell’agente sul calciomercato

Beppe Accardi ha parlato ai microfoni di TMW di Zaniolo e Milan. Ecco le parole dell’agente FIFA sul mercato:

«Credo che il buon senso sarà quello di cercare un compromesso. L’ideale sarebbe non arrivare mai a gestire determinate situazioni, perché queste dinamiche possono creare danni ad entrambe le parti. Andrà verificato però se la proprietà della Roma potrà farne una questione di principio, per la quale il calciatore sarebbe relegato alla panchina. Il Milan per quello che ha dimostrato negli ultimi anni non penso possa rilanciare ulteriormente»