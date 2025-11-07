Abodi su San Siro: «Si cerca di mettere in discussione un percorso che sarà utile a tutti. C’è una cosa della vicenda che non capisco»

Connect with us

Abodi, Ministro dello Sport, ha analizzato il tema relativo al nuovo San Siro: un percorso che servirà a tutti. Le sue dichiarazioni

Andrea Abodi, Ministro dello sport, è intervenuto in Regione Lombardia per affrontare la spinosa questione San Siro, sottolineando l’importanza di superare gli ostacoli per il bene comune.

Il Ministro ha criticato chi cerca di rallentare il processo di Milan e Inter: «qualcuno che invece politicamente o giudiziariamente cerca di mettere in discussione un percorso che è nell’interesse di tutti». Ribadisce che il progetto «per noi va avanti».

Abodi, il valore esemplare della scelta di Milano

Abodi ha enfatizzato il «valore molto importante» di ciò che è stato fatto a San Siro. Non si tratta solo della dimensione economica – con risorse finanziarie che il Comune potrà utilizzare per migliorare la città – ma anche dell’investimento dei privati che «arricchiscono l’economia italiana».

Il Ministro ha lodato la scelta del Comune di Milano, definendola «un elemento molto forte» ed «esemplare», che segue il modello già attuato, in dimensione più piccola, da Bergamo con la vendita dello stadio all’Atalanta.

La svolta infrastrutturale nazionale

Secondo Abodi, si sta concentrando «all’improvviso, quello che non è successo per 30 anni». La svolta non è legata unicamente a Euro 2032, che coinvolgerà solo 5 stadi, ma alla «capacità di questo governo» di sbloccare il patrimonio infrastrutturale degli stadi.

Il risultato è «straordinario»: «Oggi abbiamo 11-12 progetti stadio che cominceranno ad avere cantieri aperti, oltre a Firenze e Venezia, già dal prossimo anno». Questo dimostra una collaborazione effettiva con gli enti del territorio e i club, che in passato era mancata.

