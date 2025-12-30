Abisso arbitro di Cagliari Milan: i precedenti del direttore di gara coi rossoneri

Abisso è stato designato come arbitro della sfida del prossimo 2 gennaio tra Cagliari e Milan: i precedenti con i rossoneri

Sarà Rosario Abisso della sezione di Palermo a fischiare l’inizio del nuovo anno solare per il Milan. Il fischietto siciliano è stato designato per la trasferta dell’Unipol Domus Arena contro il Cagliari, in programma venerdì 2 gennaio alle 20.45. Al suo fianco gli assistenti Rossi e Barone, con Di Bello al VAR.

Abisso, precedenti e statistiche

Il bilancio complessivo sorride ai rossoneri di Massimiliano Allegri: