Abisso arbitro di Cagliari Milan: i precedenti del direttore di gara coi rossoneri
Abisso è stato designato come arbitro della sfida del prossimo 2 gennaio tra Cagliari e Milan: i precedenti con i rossoneri
Sarà Rosario Abisso della sezione di Palermo a fischiare l’inizio del nuovo anno solare per il Milan. Il fischietto siciliano è stato designato per la trasferta dell’Unipol Domus Arena contro il Cagliari, in programma venerdì 2 gennaio alle 20.45. Al suo fianco gli assistenti Rossi e Barone, con Di Bello al VAR.
Abisso, precedenti e statistiche
Il bilancio complessivo sorride ai rossoneri di Massimiliano Allegri:
- Il tabellino rossonero: Negli 11 incroci precedenti, il Milan ha ottenuto 7 vittorie, 2 pareggi e 2 sconfitte. L’ultimo ricordo risale al gennaio scorso, nel rocambolesco 3-2 contro il Parma firmato Sergio Conceição.
- Tabù sardo: Una curiosità statistica lega Abisso a questa specifica trasferta. Sarà la quinta volta che arbitra Cagliari-Milan in Sardegna: nei 4 precedenti sull’isola, il bilancio è in perfetto equilibrio con due vittorie milaniste, un pari e una sconfitta.
- Record rossoblù: Il Cagliari è la squadra più diretta in carriera da Abisso (19 volte con venerdì). I sardi vantano una tradizione casalinga solida con lui: 10 vittorie in 18 gare.