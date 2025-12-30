 Abisso arbitro di Cagliari Milan: i precedenti
Abisso arbitro di Cagliari Milan: i precedenti del direttore di gara coi rossoneri

Abisso è stato designato come arbitro della sfida del prossimo 2 gennaio tra Cagliari e Milan: i precedenti con i rossoneri

Sarà Rosario Abisso della sezione di Palermo a fischiare l’inizio del nuovo anno solare per il Milan. Il fischietto siciliano è stato designato per la trasferta dell’Unipol Domus Arena contro il Cagliari, in programma venerdì 2 gennaio alle 20.45. Al suo fianco gli assistenti Rossi e Barone, con Di Bello al VAR.

Abisso, precedenti e statistiche

Il bilancio complessivo sorride ai rossoneri di Massimiliano Allegri:

  • Il tabellino rossonero: Negli 11 incroci precedenti, il Milan ha ottenuto 7 vittorie, 2 pareggi e 2 sconfitte. L’ultimo ricordo risale al gennaio scorso, nel rocambolesco 3-2 contro il Parma firmato Sergio Conceição.
  • Tabù sardo: Una curiosità statistica lega Abisso a questa specifica trasferta. Sarà la quinta volta che arbitra Cagliari-Milan in Sardegna: nei 4 precedenti sull’isola, il bilancio è in perfetto equilibrio con due vittorie milaniste, un pari e una sconfitta.
  • Record rossoblù: Il Cagliari è la squadra più diretta in carriera da Abisso (19 volte con venerdì). I sardi vantano una tradizione casalinga solida con lui: 10 vittorie in 18 gare.
