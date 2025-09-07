Abbonamenti Milan, San Siro senza la Sud: ma con un alto numero di tessere vendute

Abbonamenti Milan – Ecco il numero di tessere vendute allo Stadio San Siro per la stagione 2025/2026

La campagna abbonamenti 2025/2026 di Serie A si è conclusa, e i dati finali confermano l’entusiasmo dei tifosi italiani, con alcune squadre che hanno dimostrato un eccezionale seguito. In testa alla classifica, a pari merito, si posizionano l’Inter e la Roma, entrambe con 40.000 abbonamenti venduti. Questo risultato sottolinea la grande passione delle rispettive tifoserie, che continuano a mostrare fiducia nei progetti delle loro società. Per i nerazzurri, questo numero testimonia il forte legame con il club dopo gli ultimi successi. A Roma, i tifosi giallorossi hanno risposto con altrettanto calore, sostenendo la squadra e il suo allenatore.

I rossoneri si piazzano al terzo posto, seguono Lazio, Genoa e Napoli

Sul gradino più basso del podio, si trova il Milan, che ha staccato 35.000 tessere. Nonostante una stagione altalenante, il Diavolo ha mantenuto una solida base di sostenitori, dimostrando la fedeltà dei suoi tifosi. La loro presenza costante e il loro supporto incondizionato sono un fattore chiave per la squadra.

A seguire, troviamo la Lazio, che ha venduto 29.163 abbonamenti, un dato che evidenzia la compattezza e il forte legame della tifoseria biancoceleste con la propria squadra. Subito dietro, il Genoa, squadra neopromossa, ha registrato una cifra impressionante di 28.101 abbonamenti. Questo risultato è la prova del grande entusiasmo dei tifosi liguri per il ritorno nella massima serie. Infine, il Napoli chiude la top sei con 24.000 abbonamenti, a conferma che la passione per i colori azzurri rimane forte, nonostante le recenti difficoltà e i cambiamenti societari.

La classifica completa dei primi sei club per numero di abbonamenti venduti è la seguente: