Milan femminile, agente Jane: «Può giocare anche in fase pù avanzata»

Milan femminile: intervistato da MN24 il procuratore di Jane ha parlato della propria assistita, ecco le sue parole

Intervistato in esclusiva da Milan News 24, Alessandro Pennestri ha rilasciato una breve dichiarazione su Refiloe Jane, ecco le sue parole:

«Lei è un grande profilo tecnico, può giocare in diversi ruoli del centrocampo, e la sua duttilità sarà sicuramente un arma in più a questo Milan che sta mutando e cambiando col tempo. Per i “piedi” che ha, ritengo che possa anche giocare in fase più avanzata, e con la nazionale spesso gioca li, ma fa benissimo il regista basso davanti alla difesa, e come filtro. Io credo che abbia ancora molto da mostrare al calcio italiano, e poi, non da sottovalutare, anche lei è un esempio per le giovani, sia qui che nel suo Paese».