Zola elogia Modric, intesa tra due leggende di questo sport: «Il giocatore del Milan è un genio, mi auguro che…». Le ultimissime notizie

In un’intervista a Repubblica, l’ex attaccante e attuale vicepresidente della Lega Pro, Gianfranco Zola, ha espresso la sua ammirazione per due dei giocatori più influenti del calcio moderno: Luka Modric e Kevin De Bruyne. Zola ha elogiato il loro impatto sulla Serie A, sottolineando come la loro presenza arricchisca l’intero campionato con un “ottimo calcio”.

Per Zola, i due campioni rappresentano l’eccellenza in ruoli diversi ma complementari. “Kevin è il più forte al mondo per visione e assist negli ultimi venti metri”, ha affermato, mettendo in evidenza la straordinaria capacità di De Bruyne di leggere il gioco e creare occasioni da gol con passaggi millimetrici. Modric, giocatore del Milan, d’altra parte, è stato definito un “genio nel gestire gioco e palla”, un maestro nel controllare il ritmo della partita e nel dettare i tempi di gioco con la sua intelligenza tattica.

Le parole di Zola non sono solo un omaggio ai due fuoriclasse, ma anche un monito per il calcio italiano, in particolare per i settori giovanili. Zola si augura che i giovani talenti prendano ispirazione da questi campioni, e che i loro allenatori non commettano l’errore di ingabbiarli in schemi rigidi. “Ingabbiare il talento non paga”, ha avvertito.

Il messaggio di Zola è chiaro: il calcio, per essere spettacolare, ha bisogno di giocatori che sanno “inventare” e che regalano “imprevedibilità, estro, gol”. Sebbene il risultato sia importante, il calcio è fatto per intrattenere. “Il risultato conta ma senza chi inventa ci si diverte meno”. Infine, ha voluto sottolineare il ruolo cruciale dei giocatori, affermando che sono loro a fare il calcio, e che il modulo tattico deve essere un supporto, non un freno per la creatività dei fantasisti.