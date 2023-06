Ibrahimovic sul Monza: «Sul tavolo c’è già il contratto, ma…». Ecco le parole dell’attaccante svedese sul suo futuro

Zlatan Ibrahimovic ha parlato ai microfoni Gazzetta dello Sport dei contatti con Adriano Galliani che lo vuole al Monza. Ecco le parole dell’attaccante rossonero:

«Mi chiama tutti i giorni da tre anni e mi dice sempre che Monza è bella, che c’è una bella natura, che sul tavolo c’è già il contratto. Ma non siamo là: io sono un giocatore del Milan e sono orgoglioso di esserlo. A una certa età non c’è più l’ego, non hai bisogno di dimostrare. Sono qua per aiutare il Milan, non come adesso. Voglio essere in campo, lì posso aiutare molto di più».

LEGGI LE PAROLE COMPLETE DELL’ATTACCANTE ROSSONERO