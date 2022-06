Ziyech non è la prima scelta del Milan: ma a certe cifre si può fare

Ziyech non è la prima scelta del Milan: ma i conti possono quadrare. Ultime sulla trattativa per il marocchino

Secondo Tuttosport in questo momento Hakim Ziyech non è la prima scelta del Milan. Ecco perché si parla di prestito più vantaggioso economicamente, col Chelsea che vorrebbe inserire l’obbligo di riscatto. Il Milan vorrebbe il semplice diritto: da Londra, per il momento, hanno preso tempo, mentre c’è più apertura a pagare una parte dell’ingaggio.

Il Corriere della Sera scrive invece obbligo di riscatto a 20 sarebbe ok: è l’unica formula con cui il Diavolo potrebbe godere dei vantaggi fiscali del Decreto Crescita per lo stipendio da 5,5.