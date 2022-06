Ziyech al Milan? Col prestito niente agevolazioni del Decreto Crescita: l’ex Ajax guadagna circa 6 milioni

Come riporta Tuttosport Hakim Ziyech potrebbe arrivare in prestito oneroso al Milan dal Chelsea. Ma il Milan non vorrebbe pagare l’intero stipendio dell’ex Ajax, circa 6 milioni di euro.

Per altro arrivando in prestito, non ci sarebbero le agevolazioni del decreto crescita.