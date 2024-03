Zirkzee Milan, la verità sulla clausola che lo lega al Bayern Monaco: lo scenario per l’estate per l’attaccante del Bologna

Joshua Zirkzee ha stregato il calciomercato Milan, che lo ha inserito di diritto in cima alla lista dei desideri per l’attacco della prossima stagione. I suoi colpi di classe con la maglia del Bologna hanno stupito e creato interesse anche in altri club esteri. Intanto il Corriere dello Sport fa chiarezza sulla sua situazione contrattuale.

Il suo cartellino appartiene al Bologna, ma il Bayern Monaco ha un diritto di recompra che potrebbe decidere di esercitare in estate per 40 milioni di euro. Tuttavia, secondo il quotidiano, la possibilità che i bavaresi decidano di investire sull’attaccante olandese sembra remota, considerando la presenza nella loro squadra di Kane. C’è però un altro aspetto dell’accordo siglato con il Bologna che farebbe ricco il club tedesco: in caso di una cessione, ai tedeschi spetterebbe il 35% della plusvalenza fatta dai rossoblù. Sulle tracce del giocatore ci sono anche Arsenal e Manchester United.