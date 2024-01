Zirkzee Milan, nome caldo per l’attacco: cosa filtra sulla volontà del calciatore del Bologna. Affondo rossonero in estate?

Non serviva il gol segnato ieri proprio ai rossoneri per alimentare le voci su Joshua Zirkzee, obiettivo concreto del calciomercato Milan per l’attacco del futuro. I dirigenti rossoneri seguono da mesi il centravanti del Bologna: è lui il nome più caldo per la prossima estate.

Stando a quanto riferito da Rai Sport, oltre all’interesse sempre vivo per Guirassy e David, i rossoneri preferirebbero puntare sull’olandese perché conosce già il campionato di Serie A. Anche il giocatore proseguirebbe volentieri la sua esperienza nel campionato italiano.