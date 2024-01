Zirkzee Milan, Pioli lancia un indizio di mercato sull’attaccante: ecco cosa ha detto!

Tra i nomi seguiti dal calciomercato Milan c’è Zirkzee. Intervenuto in conferenza stampa Pioli ha lanciato un indizio sull’attaccante

Zirkzee ha attirato le attenzioni del calciomercato Milan. Stefano Pioli ha parlato così dell’attuale attaccante del Bologna, avversario domani sera a San Siro:

ZIRKZEE – «È un ragazzo giovane, che ho seguito in passato anche al Bayern, quando poi è andato al Parma. Ha sempre avuto grandi potenzialità, ha fisicità, qualità tecnica. Sarà da tenere in considerazione per la nostra fase difensiva perché è un giocatore forte, che sa inserirsi».

LA CONFERENZA STAMPA DI PIOLI ALLA VIGILIA DI MILAN BOLOGNA