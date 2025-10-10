Zirkzee Milan, ritorno a gennaio in Serie A? Le ultimissime sull’olandese. Segui gli aggiornamenti sui rossoneri

Un anno fa era un investimento da oltre 40 milioni di euro, oggi è un giocatore ai margini e fuori dalla Nazionale. La parabola discendente di Joshua Zirkzee, l’attaccante olandese ex Bologna, è diventata un vero e proprio caso al Manchester United. Con meno di 90 minuti totali in campo in questa stagione, il suo futuro è in bilico, e la Serie A si profila come una possibile via d’uscita già a gennaio.

L’arrivo del tecnico Ruben Amorim (subentrato a novembre 2024) ha stravolto le gerarchie offensive dei Red Devils. Nonostante la partenza di Rasmus Hojlund (ceduto al Napoli), Zirkzee si è ritrovato retrocesso a quinta scelta, superato da Mbeumo, Cunha, Sesko e Mount, oltre all’ex Atalanta Amad Diallo. L’impatto sul suo minutaggio è stato disastroso: tre presenze da subentrante in Premier League e un fugace scampolo in Carabao Cup, per un totale di meno di 90 minutigiocati in quattro gettoni.

Le Opzioni in Serie A: La Roma Si Muove, Il Milan Osserva

Il ritorno nel massimo campionato italiano, dove l’olandese ha lasciato ottimi ricordi, è uno scenario sempre più concreto.

Roma : La pista più calda, secondo la Gazzetta dello Sport , porta alla Roma , che vorrebbe l’attaccante in prestito a gennaio . Il tecnico giallorosso Gasperini (che lo voleva già all’Atalanta) ne è un grande estimatore.

: La pista più calda, secondo la , porta alla , che vorrebbe l’attaccante in . Il tecnico giallorosso (che lo voleva già all’Atalanta) ne è un grande estimatore. Milan: La situazione è parzialmente diversa per il Diavolo. Nonostante la presenza in rosa di Santiago Gimenez(che sta trovando fiducia con il nuovo allenatore Massimiliano Allegri, il tecnico livornese), la figura di Zirkzee potrebbe comunque interessare. Il Milan sta valutando la crescita del messicano dopo le intense voci di mercato (scambio con la Roma per Dovbyk) e farà ulteriori valutazioni nei prossimi mesi. La scelta strategica, che spetta al nuovo DS Igli Tare, l’esperto dirigente albanese, sarà quella di rafforzare una squadra che punta al vertice.

Altre big, come Napoli, Juventus e Inter, al momento sembrano avere i reparti offensivi già affollati e ben coperti.

Infine, il Sun ha rilanciato la suggestione Como, nonostante il DS Ludi abbia scherzato sulla notizia: “Sarei contento, i campioni stanno bene insieme (ride, ndr). La voce comunque non esiste,” nicchiando sulla possibilità di portare il talentuoso olandese sulle rive del lago.