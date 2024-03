Zirkzee Milan, Bombardini convinto: «Vale quelle cifre, può diventare il sostituto di quell’attaccante»

L’ex calciatore Davide Bombardini si è espresso positivamente su Joshua Zirkzee, obiettivo di mercato del Milan

Intervenuto sulle frequenze di Radio Punto Nuovo, Davide Bombardini ha detto la sua su Joshua Zirkzee, grande sogno del calciomercato Milan per l’attacco del prossimo anno.

ZIRKZEE – «È un giocatore che vale certe cifre, ora non so se 40 o 50 milioni, ce lo dirà il prossimo mercato estivo. Quando l’ho visto all’inizio gli mancava solo il gol, e secondo me può diventare il sostituto di Osimhen. È un giocatore da avvenire, un investimento può crescere ancora tanto».

SUL RAZZISMO – «Quando giocavamo ce ne dicevamo anche di peggio e succedevano certe risse nei sottopassaggi, ma non usciva mai niente sui giornali. Oggi lottiamo contro il razzismo, il mondo sta cambiando ed è giusto che sia così. Acerbi, se ha detto quella frase, è giusto ‘condannarlo’».