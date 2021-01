Ziliani duro con Tonali: «Con lui il Milan gioca in 10»

Luca Ziliani, giornalista sportivo, ha parlato della gara persa malamente dal Milan contro l’Atalanta. Dura critica a Tonali

«L’urgenza del Milan di recuperare Bennacer (con Tonali giochi in 10); l’Inter, unica senza coppe, che non batte l’Udinese in campo 3 giorni prima; l’Atalanta più forte di tutti, quindi da scudetto; la Roma pazza, troppo debole in difesa».