Zigoni sul Milan: «Non è la squadra più simpatica per l’Hellas, ma…». Le parole dell’ex calciatore

Gianfranco Zigoni ha parlato ai microfoni del Corriere di Verona in vista di Verona Milan. Ecco le parole dell’ex calciatore:

PAROLE – «Speriamo che torni la Fatal Verona. Il Milan è fortissimo e non è la squadra più simpatica per l’Hellas, ma è spesso capitato che il Diavolo sia uscito battuto dal Bentegodi. Il Verona in questo periodo mi pare proprio sulla buona strada, è una squadra determinata e che sa lottare, con un suo gioco. Certo, il Milan è forte e c’è sempre da soffrire, anche domenica con il Lecce è stata dura. Alla fine però l’abbiamo spuntata. Credo nella salvezza».