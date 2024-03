Zhang nei guai! Arriva la sentenza sul presidente dell’Inter: persa la causa sui 320 milioni da pagare. Le ultime sulla vicenda

Il presidente dell’Inter, Steven Zhang, dovrà fare i conti con la giustizia finanziaria. Ha perso la causa con China Construction Bank Asia Corporation (CCBA). Come riferisce Calcio e Finanza, la Corte d’Appello di Milano ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Hong Kong concernente la vertenza riguardante i 320 milioni di euro non versati dal patron nerazzurro.

I creditori di Zhang hanno dunque avuto ragione: sa sentenza stabilisce che la somma da restituire ammonta a 255 milioni di dollari, oltre agli interessi maturati fino al 2 agosto 2021 e un tasso annuo del 13% sugli 255 milioni a partire dal 3 agosto 2021 fino al momento del pagamento. Respinte le obiezioni presentate dalla difesa del presidente dell’Inter (con club che non ha comunque nulla a che fare con la vicenda). Parallelamente, a Milano procede anche un’altra causa intentata da China Construction Bank contro Zhang, volta ad annullare la delibera dell’assemblea degli azionisti nerazzurri del 2018 che approvava la composizione del Consiglio di Amministrazione, contestando gli emolumenti spettanti a Zhang in qualità di presidente. La prossima udienza presso il Tribunale Ordinario di Milano è programmata per il 10 aprile 2023.