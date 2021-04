Zenga: «Donnarumma è già un veterano, vi spiego perchè»

Zenga ha chiarito che Donnarumma è un veterano e un fuoriclasse dal momento che ha più duecento presenze nel Milan

Walter Zenga, intervenuto a Sky Sport 24, ha detto la sua su Donnarumma e sulla sua crescita:

«È un fuoriclasse, è giovanissimo e ha già una marea di partite in un club stressante come il Milan. In squadre del genere sei sempre in copertina e ogni minimo errore viene evidenziato. Io credo che Donnarumma, giocando in un club blasonato come il Milan può diventarne la bandiera. Non entro nelle dinamiche sue e del suo procuratore perché sono campi troppo privati per essere invasi».