Zenga su Ibrahimovic: «Mi sembrava molto macchinoso nei movimenti». Le parole dell’ex calciatore sulla prestazione dello svedese

Walter Zenga ha commentato ai microfoni di Sky Sport la prestazione di Ibrahimovic nel match tra Udinese e Milan. Ecco le parole dell’ex calciatore:

«Ibra non ha raggiunto la sufficienza in questa partita. Mi sembrava molto macchinoso nei suoi movimenti. Mi piacerebbe capire il perché non è stato tanto in area di rigore. Mi aspettavo un Ibra più presente in area con Leao che gli poteva girare intorno, ma in realtà Ibra cercava molto di venire incontro e di legare il gioco della squadra. Chiaro che la prestazione non eccezionale di tutta la squadra ha inficiato anche sulla prestazione di Ibra dopo tanto che non giocava dall’inizio».