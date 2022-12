Zeman, l’aneddoto sul Palermo e su quella partita contro il Milan: il racconto. L’ex Foggia parla del match del 1981

Durante la presentazione del suo libro “La bellezza non ha prezzo”, Zeman ha raccontato un aneddoto sul Milan: quando l’allenatore della prima squadra del Palerno, Veneranda, fu esonerato e l’ex Foggia, allora allenatore della Primavera, non ha potuto sedersi sulla panchina per via di una squalifica.

Ecco le sue parole, riportate da mediagol.it: «Mi diedero tre giornate di squalifica con la Primavera perché avevo detto qualcosina all’arbitro a Lecce. Contemporaneamente, il Palermo aveva esonerato Veneranda e non c’era nessuno in panchina in vista della partita contro il Milan. Alla fine ci abbiamo pensato io e Favalli, ma lui non sapeva nemmeno che Tassotti giocasse come terzino destro. Alla fine abbiamo vinto con la tripletta di Calloni, insomma, l’avevamo preparata bene.»