Zazzaroni pronostica i prossimi 3-4 scudetti: «Ecco chi vincerà». La sua analisi sulle colonne del Corriere dello Sport

Ivan Zazzaroni è intervenuto sulle colonne del Corriere dello Sport per provare a pronosticare i prossimi 3-4 scudetti. Milan, Inter, Juve? Ecco chi vincerà.

ZAZZARONI – «Mamma, mi scappa Marotta. L’Inter non può perdere i prossimi 3-4 Scudetti. Ha il presidente in Cina da mesi, un indebitamento e uno squilibrio economico imbarazzanti anche secondo numerosi presidenti di club che non mancano mai di ricordarcelo (Commisso, Lotito, De Laurentiis) eppure è prima in classifica in campionato con 7 punti di vantaggio. Inoltre i nerazzurri, reduci dalla finale di Champions, si sono già portati avanti con la programmazione ingaggiando a parametro zero Zielinski e Taremi e rinnovando a tempo debito il contratto di Inzaghi. Se proseguo su questa strada va a finire che parlo benissimo di Beppe Marotta e poi me ne pento. Spiegatemi come fa l’Inter a perdere non questo scudetto, ma anche i prossimi tre o quattro»