Zazzaroni: «Ricorderemo il Qatar come il muro del calcio». Le parole del giornalista

Ivan Zazzaroni ha parlato sul Corriere dello Sport della mancanza di coraggio della classe arbitrale al Mondiale. Ecco le parole del giornalista:

«Ricorderemo il Qatar come il Muro del calcio. Non un arbitro ha messo a repentaglio il posticino al sole per difendere la libertà di espressione che ovviamente non avrebbe dovuto offendere nessuno, né tantomeno pregiudicare il regolare svolgimento della partita»