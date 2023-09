Zazzaroni a sorpresa sullo scudetto: «Loro sono nettamente migliorati rispetto all’anno scorso». Le sue parole

Ivan Zazzaroni ha parlato delle prospettive del Napoli in chiave scudetto nel corso di Casa Biscardi. Di seguito le sue parole su una diretta rivale del Milan.

ZAZZARONI – «Quest’anno lo scudetto è ancora del Napoli? Come fa a non esserlo? Il Napoli ha perso Kim, ha preso Lindstrom, Cajuste, un ottimo giocatore ma che vedremo più avanti perché è giovane, e Natan, che è un buonissimo difensore ma molto in ritardo. È chiaro che Kim ha fatto un campionato pazzesco, però il Napoli è decisamente migliorato rispetto allo scorso anno»