Zazzaroni punta sul Milan: svelato il pronostico del giornalista sulla corsa allo Scudetto. Le ultimissime notizie sui rossoneri

Secondo l’opinione di Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport, espressa a TMW Radio, la classifica della Serie A vede il Napoli in pole position. Alle spalle dei partenopei, Zazzaroni colloca l’Inter, ritenendo che non si sia indebolita e che avrebbe potuto migliorare ulteriormente con l’acquisto di un giocatore come Lookman.

Per quanto riguarda il Milan, il giornalista lo giudica migliore rispetto alla scorsa stagione, segno che le mosse di mercato sono state apprezzate. Sulla Juventus, Zazzaroni ha ancora dei dubbi, ma considera gli acquisti di Zhegrova e Openda come buoni colpi, pur volendo capire chi giocherà in attacco tra i numerosi giocatori a disposizione.

Zazzaroni si sofferma in particolare su Vlahovic, che ritiene più forte di David, e auspica che la società torinese faccia di tutto per prolungargli il contratto, riconoscendo il suo valore e l’alto ingaggio di 12 milioni di euro. Il direttore sottolinea come giocatori del suo livello siano rari, citando l’esempio di Isak e la sua valutazione elevata.

In sintesi, la griglia di partenza di Zazzaroni vede le prime quattro posizioni occupate da Napoli, Inter, Juventus e Milan, a dimostrazione che le squadre hanno mantenuto o migliorato il loro livello competitivo. Infine, parlando dell’allenatore dell’Inter, Chivu, lo definisce “molto intelligente” e “sveglio”, nonostante qualche errore di percorso, confermando che l’Inter resta una squadra forte e competitiva.