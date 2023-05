Zaniolo Milan, nuovo assalto in estate? Cosa filtra sul fantasista

Zaniolo Milan, nuovo assalto in estate? Cosa filtra sull’ex fantasista della Roma oggi in forza al Galatasaray

Calciomercato.com ha fatto il punto sul futuro di Nicolò Zaniolo, che potrebbe presto lasciare il Galatasaray per fare ritorno in Italia o più in generale in Europa.

La sua prima scelta – si legge – sarebbe quel Milan solo sfiorato a gennaio ma che oggi è piuttosto freddo sulla possibilità di tentare un nuovo assalto nella sessione estiva di mercato.