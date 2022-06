Zaniolo Milan, Mourinho dice no a Saelemaekers: ne vuole un altro. Si cerca la contropartita per sbloccare l’affare

Il primo tentativo del Milan per Zaniolo (25 milioni + Saelemaekers) è andato a vuoto perché Mourinho non riterrebbe il giocatore belga funzionale al suo gioco. Lo Special One preferirebbe altri giocatori della squadra di Pioli e per questo il Diavolo proverà ad inserire altri profili nell’affare.

Quel che è certo è che senza un accordo tra Zaniolo e la Roma sul rinnovo del contratto in scadenza nel 2024, i giallorossi ascolteranno con più attenzione le proposte in arrivo: i prossimi giorni serviranno a capire se qualcosa si smuoverà. Lo riporta La Gazzetta dello Sport.