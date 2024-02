Zaniolo Milan: l’ex Roma può tornare in Italia, la volontà del giocatore e le concorrenti dei rossoneri

Tra i temi che terranno banco in estate c’è il futuro di Zaniolo. L’ex Roma, accostato al calciomercato Milan, potrebbe tornare in Italia

L’avventura in Inghilterra non va come sperava e Nicolò Zaniolo, accostato al calciomercato Milan, potrebbe valutare un ritorno in Italia.

Come riportato da Calciomercato.com la formula giusta potrebbe essere quella del prestito con diritto di riscatto. A queste condizioni oltre i rossoneri possono tornare in gioco anche Fiorentina e Juventus a caccia di un esterno per rinforzare la rosa.