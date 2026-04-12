Zaniolo, l’esame di San Siro è da dieci: il Milan torna all’assalto! Il piano per l’estate

Zaniolo ieri è stato autore di una prova incredibile nella sfida vinta dall’Udinese a San Siro contro il Milan: rossoneri pronti all’assalto

Alla Scala del calcio, Nicolò Zaniolo si è presentato in smoking, dominando la scena nel clamoroso 0-3 con cui l’Udinese ha schiantato il Milan. Il numero 10 bianconero è stato il migliore in campo, protagonista assoluto con accelerazioni devastanti e giocate chiave: sua la ripartenza che ha causato l’autorete di Bartesaghi e suo l’assist al bacio per il raddoppio di Ekkelenkamp.

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Secondo quanto riportato da Calciomercato.com, questa versione matura di Nicolò — capace di unire talento puro a una disciplina difensiva ferrea — ha riacceso prepotentemente l’interesse del club di Via Aldo Rossi.

Zaniolo e il riscatto dall’Udinese: la mossa di Allegri

Dopo gli anni difficili e il girovagare tra Turchia e Italia, Zaniolo ha trovato a Udine l’ambiente ideale per ritrovarsi, mettendo a referto 5 gol e 6 assist in questa Serie A. Il tecnico Kosta Runjaić ne ha lodato l’atteggiamento: «Ha fatto una grandissima gara, con grande disciplina anche in fase difensiva». Proprio questa ritrovata solidità mentale lo ha reso il profilo perfetto per Massimiliano Allegri, che lo avrebbe già voluto ai tempi della Juventus e che ora lo richiede espressamente per il Milan del 2027.

L’operazione è tecnicamente possibile: l’Udinese riscatterà Zaniolo dal Galatasaray per 10 milioni di euro a luglio, ma potrebbe rivenderlo subito per una cifra vicina ai 15-20 milioni. Il Milan, che già in passato con Maldini aveva sfiorato l’acquisto, ora valuta seriamente l’affondo, specialmente se Allegri dovesse restare saldamente sulla panchina rossonera. Lo riporta Calciomercato.com.