Zaniolo ha deluso anche con la maglia della Nazionale, e Mourinho ora dovrebbe mandarlo in panchina anche in Sampdoria-Roma

Nicolò Zaniolo diventa ora un caso per la Roma e non solo. Il calciatore doveva risollevarsi in Nazionale, ma è stato prima mandato in tribuna nella partita più importante contro la Macedonia del Nord e poi sostituito dopo solo un tempo nell’amichevole con la Turchia. Il c.t. Mancini lo ha bacchettato e ora il calciatore è tornato a Trigoria con il morale bassissimo.

Come riporta il Corriere della Sera, le discussioni per il rinnovo latitano. Con la Roma consapevole che il ragazzo non può guadagnare quanto un elemento decisivo come Abraham. In questo finale di stagione, Zaniolo dovrà dimostrare di valere quanto si è solo percepito in questi anni. Ma domenica, dopo l’esclusione nel derby, dovrebbe partire dalla panchina anche contro la Sampdoria.