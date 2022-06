Zaniolo verso l’addio ma vuole restare in Italia: Milan o Juve le possibilità per il futuro del giallorosso

Come riportato dal Corriere dello Sport, mai come in questo momento Nicolò Zaniolo appare lontano dalla Roma. Il rinnovo al momento è in alto mare dopo le promesse non mantenute dalla società e il giocatore sa di potersi guardare intorno.

Se cessione dovrà quindi essere la sua volontà, al momento, è quella di rimanere in Italia e non cambiare campionato e i capitolini ne sono al corrente. La Juve in prima fila, con il Milan a seguire, segue con attenzione nuovi sviluppi della situazione, sapendo di poter puntare su possibili scambi per strapparlo ai giallorossi.