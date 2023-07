Zanetti: «Frattesi e Thuram volevano l’Inter, felici del loro arrivo». Le dichiarazioni del vice-presidente nerazzurro

Javier Zanetti, vice-presidente dell’Inter, ha parlato a margine del Premio Fair Play Menarini a Fiesole di Frattesi e Thuram, due obiettivi di mercato sfumati per il Milan.

ZANETTI – «Siamo felici per l’arrivo di Frattesi, perché è un giovane molto importante e di sicuro ci darà una grandissima mano. Prima di tutto volevo ringraziare Brozovic, D’Ambrosio, Gagliardini, Dzeko, Bellanova. Tutti giocatori che hanno fatto tanto per noi. Qualcuno è stato con noi per tanti anni e bisogna riconoscere quello che hanno fatto per noi. Per quanto riguarda la squadra che stiamo costruendo, l’ottica è acquisire giocatori funzionali, che il nostro mister Inzaghi abbia giocatori importanti e che possano essere all’altezza di un club come il nostro. Sono contento anche dell’arrivo di Thuram, ho parlato con suo papà e anche lui era molto felice. Sia lui, sia Frattesi volevano giocare nell’Inter e questa è una cosa importante per il nostro club»