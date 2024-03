Zanetti vuole festeggiare lo scudetto nel Derby? «Se arriverà questo momento…». Le dichiarazioni del vicepresidente dell’Inter

Intercettato da alcuni giornalisti presenti al Botinero per l’evento della Fondazione Pupi, il vicepresidente dell’Inter, Javier Zanetti, ha analizzato la possibilità di vincere lo scudetto contro il Milan.

STAGIONE – «Da quando è iniziata la stagione, pensiamo partita dopo partita. E’ vero che è un vantaggio importante, a noi interessa solo la partita col Bologna e fare il nostro lavoro. Inutile nasconderlo, stiamo facendo un’ottima annata. Il lavoro di Inzaghi e dei ragazzi ci sta dando grande soddisfazione, questo lavoro non inizia quest’anno ma da tanto tempo, siamo riusciti a creare un bel gruppo e abbiamo fatto sì che l’Inter sia competitiva in tutte le competizioni, speriamo di finire nel migliore dei modi».

SULL’EVENTUALITÀ DELLO SCUDETTO VINTO NEL DERBY – «Non facciamo calcoli. Pensiamo al Bologna, se arriverà questo momento, speriamo al più presto, non ci pensiamo. Pensiamo al nostro percorso che è molto positivo».

SE VEDO QUALCOSA DELL’INTER DEL TRIPLETE IN QUESTA? – «Difficile fare paragoni, di sicuro questa Inter diverte, si vede che si trovano molto bene. E’ un piacere enorme vedere giocare questi ragazzi, come vicepresidente e tifoso, vedo un’Inter molto forte come quella del Triplete».