Zambrotta: «E’ facile capire quanto sia importante Maldini»

Zambrotta è sicuro che la presenza di Maldini sia un fattore importantissimo per i tanti giovani presenti nella rosa del Milan

Gianluca Zambrotta, intervenuto al canale ufficiale Twitch del Milan, ha sottolineato l’importanza della presenza di Paolo Maldini in società:

«Credo che il Milan stia tornando grande e lo dimostra il fatto che in società c’è lo stesso Maldini, che è una bandiera del calcio internazionale. Questo è un bene per il Milan e per i giovani che vengono al Milan. Avere icone all’interno della società non può che essere un valore aggiunto».