Zaccheroni: «Si vede che i giocatori stimano Pioli»

L’ex storico allenatore rossonero Alberto Zaccheroni ha commentato il momento magico che il Milan sta attraversando

Alberto Zaccheroni, storico ex tecnico rossonero, ha commentato in un’intervista rilasciata al Giornale il momento magico che sta attraversando il Milan in questo momento. Queste le sue parole:

«Si vede che i giocatori lo stimano, puoi avere le più belle idee innovative del mondo ma se non coinvolgi i giocatori e non riesci a trovare il feeling con loro, è tutto inutile. Pioli l’ha fatto e i risultati lo dimostrano. Paragoni con me? Io arrivavo dall’Udinese e i rossoneri erano la mia prima big. L’unica in cui ho potuto lavorare dall’inizio».