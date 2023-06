Zaccheroni su Tonali: «Non vedo un giovane in Italia superiore a lui». Le parole dell’ex tecnico rossonero sul centrocampista del Milan

Alberto Zaccheroni ha parlato ai microfoni della Gazzetta dello Sport di Sandro Tonali. Ecco le parole dell’ex tecnico rossonero:

«Tonali, lui non si può toccare, è fondamentale. Non vedo un giovane in Italia superiore a Tonali nell’imbuto di centrocampo»