Zaccheroni operato per rimuovere un ematoma alla testa: ecco le ultime sulle condizioni

Zaccheroni operato per rimuovere un ematoma alla testa: la prognosi resta riservata. Ecco le ultime sulle condizioni

Alberto Zaccheroni è stato operato per rimuovere un ematoma alla testa che si era formato in seguito alla brutta botta subita.

Le sue condizioni sono in miglioramento e allo stato attuale il tecnico ex Milan non sarebbe in pericolo di vita. Tuttavia la prognosi resta inevitabilmente riservata.